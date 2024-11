Martin Ehala Juurdeehituse asemel tuleks mõelda kastist välja

Muinsuskaitsjad on toonud esile, et Tallinna bastionide vööndis mistahes juurdeehitiste rajamine võib viia selleni, et UNESCO viskab Tallinna vanalinna maailmapärandi nimekirjast välja. Sest bastionivööndit enamikes Kesk-Euroopa pealinnades säilinud ei ole ja see muudab Uue Turu platsi unikaalseks.

See, et sinna üldse kunagi see turuplats rajati, oli muidugi korvamatu kahju, aga tollal puudus pärandist õige arusaam. Õnneks osa neist bastionidest on siiski maa all alles. Siin peitub ka lahendus mõttetule vaidlusele Estonia juurdeehituse üle.