MARKUS MEIER Nostalgilise suveräänsuse muinasjutt

Mõni päev tagasi anti Postimehe arvamusveergudel mõista, kuidas Brexit on tõstatanud keerulisi küsimusi lihtsate vastusteta. Tõsi, nagu iga poliitilise analüüsiga, ei saa ka siin olla mustvalgeid vastuseid. Küll aga saab öelda, et britid on ränka hinda selle eest pidanud tasuma nii majanduses kui ka positsiooniga maailmaareenil. Samal ajal on EL suutnud kohaneda lahutusvaludega.