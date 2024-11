RAINER SAKS Lihtsalt kahuriliha? Põhja-Korea sõdurid saadetakse Kurski oblasti lahingutesse ilma soomustehnikata

Taolise relvastuse välja jagamine viitab, et võõrsõdurid kavatsetakse lähematel päevadel rindele saata. Kuna puuduvad igasugused viited, et Põhja-Korea sõdurid hakkaks kasutama soomustehnikat, ei saa neid pidada eliitsõduriteks. Näis, kuidas nende osalusel toimuvad jalaväerünnakud hakkavad välja nägema.

Arvatavasti on õigus neil, kes ootavad jalaväe massirünnakuid Ukraina positsioonidele, nii nagu oli neid võimalik näha rünnakutes Bahmutile 2023 aasta varakevadel. Viimases USA abipaketis Ukrainale nähti ette 200 Stryker soomuki üleandmine. Ajakiri Forbes seostab seda, kui USA vastust Põhja-Korea sõdurite osalemisele Ukraina vastases agressioonis. Iseenesest on see kena katse kommunikatsiooniga USA sõjalist abi võimendada ja näidata, et USA reageerib kuidagi Põhja-Korea liitumisele agressiooniga Ukraina vastu, kuid vaevalt, et soomukite üleandmisega on võimalik Venemaad või Põhja-Koread heidutada.