EESTIS TÖÖTAV SOOME PROFESSOR Ka Eestile avaneb laevandusturul suur võimalus, mida tuleks ära kasutada

Võib kuulda arvamusi, et laevanduses ei ole võimalik enam suuri kasumeid teenida. Vastupidi! See on maailmas jätkuvalt üks tööstusharu, kus ärijulgust ja ettenägelikkust premeeritakse üsna heldelt. Julgen isegi öelda, et põnevad ajad ei ole merenduses sugugi möödas, vaid alles ees, kirjutab Tallinna Tehnikaülikooli Eesti Mereakadeemia professor Ulla Pirita Tapaninen.