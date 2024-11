KATRI AASLAV-TEPANDI Viis aastat hingehoidu hooldekodudes. Kuidas vaimne tugi on muutnud eakate elu Eestis?

Eakate vaimse tervise olukord Eestis on muret tekitav – pea iga neljas eakas kannatab depressiooni all. Pensionile jäämine, sotsiaalsete suhete kahanemine, kroonilised haigused ja elukorralduse muutused toovad kaasa stressi ja üksildust. Kõige haavatavamad on hoolekandeasutuste eakad, keda meil on üle 9000.