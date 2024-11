MARGOT ROOSE Tallinna külalislahkus ei ole vaid ettevõtjate mure

Toitlustus- ja majutusettevõtetele ei ole muutused ja väljakutsed võõrad, eriti pärast koroonapandeemia ajal kogetud turbulentse. Aga kannatuselgi on limiit. Nüüdseks on selge, et Eesti restoranide, ja laiemalt kogu külalislahkuse ehk majutus- ja toitlustussektori jaoks on probleemide hulk kuhjunud kriitilise piirini. Maksude poolest oleme Euroopa kõrgemas osas juba nii toiduainete kui ka üldise käibemaksuga. Täiesti reguleerimata on Eestis lühiajalise majutuse renditurg, mis tekitab ebaõiglase konkurentsi majutusettevõtetele.