RAINER SAKS Selgus, mida Põhja-Korea küsib Venemaalt vastutasuks

Ministri sõnum oli klassikaline. Ta ei teatanud otse, et Põhja-Korea väed osalevad sõjategevuses Ukraina vastu, vaid teatas, et Põhja-Korea toetab Venemaad «pühas sõjas» Ukraina vastu võiduka lõpuni. Venemaa legitimeerib samm-sammult Põhja-Korea osalust sõjategevuses, et väljuda surve alt ning vältida tugevaid vastusamme.

USAd ja Lõuna-Koread üritas Põhja-Korea heidutada süüdistusega, et need valmistuvad korraldama Põhja-Korea vastu rünnakut tuumarelvaga. Põhja-Korea välisminister teatas kohtumisel Venemaal, et tulenevalt sellest ohust peavad nad tugevdama oma tuumaarsenali. Seega on arusaadav, mida Põhja-Korea küsib Venemaalt täiendavate sõdurite saatmise eest Venemaale.