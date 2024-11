Tarmo Miilits: PPA teeb oma tööd ja jõustab valitsuse kärpeotsust

PPA sammu taga on valitsuse 2023. aasta püsikulude kärpeotsuse jõustamine: riigieelarve strateegias 2024-2027 vähendati kohtukonvoi mahtusid viiendiku võrra. Lihtne loogika ütleb, et see tähendab ka viiendiku võrra vähem tegevusi. Sellest tingitud senise praktika muudatust ja konvoiteenuse vähendamist teadsid nii kohtud kui vanglateenistus juba varasemalt ja pikka aega ette.