Moldovas võitis rahvahääletusel ülinapilt ettepanek kirjutada põhiseadusesse eesmärgina liitumine Euroopa Liiduga. Gruusias oli võidukas valituskoalitsioon, kelle kohta öeldakse, et nad on venemeelsed. Eestis läks uue hooga käima vaidlus, kas Vene kodanikelt kohalikel valimistel hääleõigus ära võtta.

Mingil tasandil võib neid kolme teemat vaadata läbi valikute «lääs või Ida», «Euroopa või Venemaa», «läänemeelsus või venemeelsus». Sümbolväärtus on muidugi suur ja eks see teeb need küsimused ka emotsionaalseks, aga võiks olla skeptiline selles suhtes, kas kõik need valikud (ükspuha kummale poole kaldunud või kalduvad) tooksid sisuliselt kaasa tohutuid muutusi.