RIHO TERRAS Mis sanktsioonid? Venemaa teenib varjatud naftaärilt üüratuid summasid

Majandusanalüütikud on püüdnud lahti muukida, kui käpuli või püsti Venemaa majandus sanktsioonide mõjul on. Arvamusi on seinast seina – meile meeldib muidugi mõelda, kuidas Lääs on suutnud vaenlase kruustangide vahele pitsitada ja et Ukraina rünnakud Vene naftarafineerimistehastele on ilutulestik meie rõõmuks. Nüüd on aga ilmnenud, et päris nii roosiline asjade seis siiski pole. Tegelikult on olukord päris hull, sest varjatud naftaärist voolab Vene riigikassasse kolossaalseid summasid.