Septembri lõpu Turu-uuringute ASi küsitluse järgi usaldab riigikogu vaid 27 protsenti vähemalt 15-aastastest Eesti elanikest. Tõenäoliselt on see madalaim või vähemalt üks madalaimaid usalduse tasemeid läbi aegade. Hinnang ongi pädev, ehk samavõrra tuleb Eesti rahvast kiita, kui riigikogu laita.

Sest tõenäoliselt on ka parlamendi mõju Eesti poliitikaotsustele üks kõigi aegade kõige madalamaid, kui autoritaaraja kvaasiparlament kõrvale jätta. Eelnõud tulevad valitsusest ning niipea, kui koalitsioon on nende osas kokkuleppe saavutanud, masindatakse need rutiinselt läbi. Parlamendikomisjonide esimeestel, kes peaksid olema ministritega võrdse võimuga, on korrapidaja roll. Ideede sisulisest konkurentsist ja koostööst opositsiooni ja valitsuskoalitsiooni vahel pole juttugi.