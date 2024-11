Samas peaks teadus ise igiomaselt olema süsteemne, sõltumatu, objektiivne ja kontrollitav. Seetõttu võib arvata, et teaduskirjastustes väljakujunenud enesekontrolli mehhanismi läbi avaldavate teadustööde enamasti anonüümne eelretsenseerimine välistab kontrollimatute ja ebapiisavalt põhjendatud uurimistulemuste ilmumise. Paraku süveneb ka teadusmaailmas rämpsajakirjade ja -kirjastuste (predatory journals/publishers) fenomen, kus sisuliselt vilistatakse senistele rangetele kriteeriumidele ning retsenseerimise ja toimetamise filter on kas väga nõrk või lausa puudub. Need juhud ei ole enam üksikud ja eri hinnangutel on maailmas tekkinud viimase kümnekonna aasta vältel tuhandeid sellisesse kategooriasse kuuluvaid ajakirju.