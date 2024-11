RAINER SAKS Kas Lääs teadis Põhja-Korea sõtta asumisest ega võtnud midagi ette?

Ukraina president on selgesti ärritunud, et praeguseni on sõjategevuse eskalatsiooni raskus jäetud täielikult vaid Ukraina kanda ning selle eskalatsiooni peatamiseks või tasakaalustamiseks rahvusvahelisel tasandil mitte midagi ette võetud ei ole.

Eile levis meedias info esimesest haavatuna vangi langenud Põhja-Korea sõdurist. See info on seni ametlikult kinnitamata. On teateid ka surma saanud Põhja-Korea sõduritest. Suuremaid üksuseid Kurski piirkonnas sõdimas veel märgatud ei ole. Nii Ukraina poliitikute kui USA riigisekretäri teatel on nende jõudmine lahingutesse lähemate päevade küsimus.