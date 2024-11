VALLO REIMAA Ungari rahvas mängib päritolu bingot ja Orbán on ju rahvamees

Nimelt on Ungaris hoogu kogumas protest ungarlaste liigitamise vastu soomeugrilasteks. See olevat Austra-Ungari ja Nõukogude Liidu impeeriumite poolt nende alandamiseks loodud väljamõeldis. Selle seisukoha on oma lipukirjaks võtnud ka populaarne liikumine Jobbik. Rahvas usub seda tõsiselt ning Orbán on teatavasti rahvamees.