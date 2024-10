HOLGER KAINTS Nuhtlus, mis jälitab meie ühistransporti

Olen kogu oma eluaja olnud pidev ühistranspordi kasutaja, seetõttu võiksid ehk mõned mu vaatepunktid huvi pakkuda. Vahel kipub tunduma, et need, kelle igapäevatöö on ühistranspordiga tegeleda, vaatavad igapäevaelus ühistransporti tihtipeale ainult kabinetiaknast või autorooli tagant ning püüavad pelgalt statistiliste andmete abil ette kujutada, mida bussi- või trammisõitjatel vaja on.

Näiteks on mulle kõrvu puutunud, et viimasel ajal kõneldakse palju «mugavatest ümberistumistest», nagu see oleks mingi imevahend, mis ühistransporti rohkem sõitjaid toob või vähemalt ei kisu neid jätkuvalt sealt eemale. On täiesti selge, et ümberistumistest pole pääsu, need jäävad alati. Küsimus on selles, kas neid kunstlikult juurde tekitada ja mis mõju on sel ühistranspordi populaarsusele.