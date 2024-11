LEEN RAHNU Kas need, kellel lapsi pole, on egoistid?

Olen ise seisukohal, et tegu on lihtsustusega, mis pigem takistab olukorra mõistmist ning avatud heatahtliku dialoogi kujunemist. Just viimasest võiks aga tuge olla nii neile, kes lastesaamise otsust alles kaaluvad, kui ka neile, kes sündimuse toetusmeetmeid kavandavad.