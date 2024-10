MIHKEL KUNNUS Tühistagem kliimakriisi ülelihtsustamine

Raske on mitte nõustuda Aivar Uski osutusega, et (sotsiaal)meedias aina välkuva sõna «kliimakriis» kasutamine on pahatihti eksitav, lausa otsese vääruseni eksitav. Semiootiline aspekt probleemis on see, et sõna «kliimakriis» on sisuldasa sünekdohh – kõnekujund, mille puhul tähistatava asja nimetus asendatakse ühe tema olulisema tunnusega. Ja (sotsiaal)meedias põrkuvad pahatihti lausa sünekodohhijadade tipud.