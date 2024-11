Jüri Kuuskemaa Roosikrants ehk Paks Margareeta

Eks meie linnamüür ole loodud «ümbruskaudsete türannide salasepitsuste tõrjumiseks», nagu väitis meie maaemand Taani kuninganna Margareeta 1285. aasta paiku. Paradoksaalsel kombel osutus aga 16. sajandi algul, et Tallinnas peeti kõige ohtlikumaks vaenlaseks just toonast Taani kuningat. Nii juhtuski, et maaisandaks olev Liivimaa ordu otsustas tõsta Tallinna kaitsevõimet, et kindlamalt tõrjuda Taanlaste võimalikku rünnakut.