HANNES TOOMSALU Ukrainlased on taandumas: kas Zelenskõi vihjas läbirääkimistele?

Ukraina sõdurid treeninglaskmisel. Foto on illustratiivne.

Hinnanguliselt on ukrainlased oktoobris juba kaotanud 478 ruutkilomeetrit, samas kui oktoober pole veel läbi. Juba praegu saab siiski väita, et ukrainlased on taandumas. Samuti paneb mõtlema president Zelenskõi hiljutine väljaütlemine, kirjutab erukolonel Hannes Toomsalu (Isamaa).