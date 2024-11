AK Viiest mikrokiibist kolm tuleb ühest Taiwani ettevõttest

1931. aastal sündinud mees unistas esmalt kirjanikuks või ajakirjanikuks saamisest. Tee viis Changi Ameerika Ühendriikidesse ja 1952. aastal Massachusettsi Tehnoloogiainstituudi elektriinsenerina lõpetanuna asus ta kuus aastat hiljem tööle Texas Instrumentsi (TI). Ka see ettevõte tootis kiipe ja neilgi oli tehaseid mujal – näiteks Jaapanis. Tähelepanelik noor spetsialist märkas, et töökultuur on riigiti erinev ning Jaapani oluliselt tootlikum tehas innustas teda igati.