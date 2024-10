RAINER SAKS Venemaa alustab peagi uut suuremat pealetungi olulise taktikalise muudatusega

USA kaitseminister teatas samal ajal, et nad kavatsevad kaitsta Lõuna-Koread kõigi olemasolevate relvaliikidega, kaasa arvatud tuumarelv. Samuti kavatsetakse uuesti läbi viia laiaulatuslikke ühiseid sõjaväeõppuseid. See on väga tugev heidutus Põhja-Korea aadressil ning võiks ka panna Hiina RV mõtlema, kas taoline eskalatsioon Põhja-Korea ümber on hetkel kõige vajalikum.