GRANT SHAPPS Kui laseme Ukrainal langeda, on Taiwan järgmine – ja siis oleme tõesti sõjas

Kaitseministrina vaatasin iga päev läbi ülisalajasi ettekandeid. Need rangelt salastatud dokumendid, millest osa antakse tavaliselt ainult peaministrile, sisaldasid viimast luureinfot meie ülemaailmsetelt analüütikutelt, sõjastrateegidelt ja välispoliitikanõunikelt.

Briti luureinfo kvaliteet on erakordne. Lugesin neid dokumente suure huviga, nõudes sageli rohkem teavet ja kutsudes aeg-ajalt kohale luureohvitseri, et ta mõnda üksikut teemat täpsustaks, et paremini hinnata, kui palju kaalu tuleks konkreetsele teabekillule omistada.