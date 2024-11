Ühel päikesepaistelisel oktoobripäeval kogunes rahvamass Taiwani presidendi hoone ette, et elada kaasa etteastetele ning tunda rõõmu oma riigi üle. Mõned päevad hiljem aga tiirutasid Taiwani väina läheduses Hiina RV sõjalennukid ja -laevad. Kohalike meeleolu see otseselt ei häirinud, küll aga röövis taas välismeedia tähelepanu ja nii jäi neil märkamata see, mis toimus 10. oktoobril saareriigi pealinnas Taipeis.