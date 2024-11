Sel ajal kui mina Poolas elasin, oli veel kohustuslik suudelda daamidel kätt. Praeguseks on see komme hägustunud ja säilinud vaid veel poolakate endi omavahelistel tipptasemega sündmustel, kuid üheksakümnendate alguses, suurte läänelike murrangute eel, oli daamide käe suudlemine nii raudne, et kui sa jätsid selle tegemata, peeti sind matsiks.