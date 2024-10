URMAS REINSALU Näiv otsustamine iseloomustab laiemalt meie riigi juhtimise tänast seisu

100 päeva Michali valitsust võimaldavad seda kõrvutada Kallase ajaga. Poliitika paraku pole muutunud, kuid loosungid on muutunud võimsamaks. Vastuolu tegelikkuse ja retoorika vahel suureneb. Kahjuks jutuveeretamine meie majandust ja inimeste toimetulekut ei aita, kui sisuline poliitika on vastassuunaline. Massiiv eesootavaid maksutõuse suurendab inflatsiooni ja pärsib majanduskasvu. Eilse IMF-i prognoosi järgi on majanduslangus ka sel aastal Euroopa suurim.