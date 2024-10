Sandra Laur Brexit näitas, et rahvusriigid ei ole veel ajalukku vajunud

Ühendkuningriigi otsus Euroopa Liidust lahkuda, tuntud kui Brexit, on olnud üks märkimisväärsemaid poliitilisi ja majanduslikke sündmusi viimastel aastakümnetel. See otsus on mõjutanud nii Ühendkuningriiki kui ka Euroopa Liitu mitmel tasandil alates seadusandlusest kuni majanduslike ja sotsiaalsete aspektideni.

Brexiti mõju ulatust illustreerib fakt, et see on mõjutanud koguni 20 833 seadust, näidates, kui sügavale on EL-i regulatsioonid Ühendkuningriigi õigussüsteemi juurdunud. Hiljutine meeleavaldus, kus ligikaudu 20 000 inimest marssisid Londonis, on taaselustanud arutelu Ühendkuningriigi tuleviku üle Euroopa Liiduga. Üha suurem hulk britte – koguni 62 protsenti vastavalt YouGovi küsitlusele – näevad Brexiti lõpptulemust läbikukkumisena.