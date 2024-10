Hoiatuskiri maasturite omanikele on häiriv mitmel põhjusel. Esiteks teeb see süüdlaseks kõik maasturite omanikud (veel hullem oleks variant, et kirjade saatjad teavad täpselt, kellele maastur kuulub). Kuid mitmed inimesed ei saa ilma maasturita. Võibolla on mõni tulnud maalt linna külla. Või tahate öelda, et mõnes kohas maal saab sõita kastirattaga? Näiteks talvel. No proovige siis. Ent kõikidele sama joonlauaga mõõtmine on hüpe stalinistlikku mõttemaailma – sul oli talu, järelikult oled kulak, järelikult kontrrevolutsionäär.