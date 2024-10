JUHTKIRI Me armastame ooperit

Riigikogu kultuurikomisjon näib olevat seda meelt, et Estonia teater peab varem või hiljem saama juurdeehitise. Mai alguses ütles komisjoni esinaine Heljo Pikhof (SDE), et «kultuurikomisjoni üksmeelne soov on, et kõik pingutaks selle nimel, et takistused ületada ja leida sobiv lahendus, mitte takerduda piirangutesse». Alanud nädal tõi aga uudise, et komisjoni meelest on Estonia juurdeehitise mõjuhinnang puudulik.