Allan Kaldoja Eesti ei saa tolereerida usuasutust, kes toetab agressioonisõda meie endi vastu.

Minu esimene haridus Tartu ülikoolist on juristi oma ning kõrvalhariduseks politoloogia. Ja esimene päris töökoht välisministeerium – rahvusvahelised suhted on mind alati huvitanud. Ehk on huvitav fakt, et meie NATO-sse saamiseks tegid sajad inimesed aastaid sihikindlat tööd, aga mul oli vedamine valmis toksida see konkreetne dokument – Põhja-Atlandi lepingu ratifitseerimiskiri –, mille laekumisel USA riigidepartemangu saime NATO liikmeks. Selle allkirjastas tollane välisminister Kristiina Ojuland. Eestlased on muidugi väga töökad ja targad, aga meil on ka kõvasti vedanud, sest ilma selle NATO-ga liitumiseta meie riiki märkimisväärse tõenäosusega enam poleks – juba vähemalt Krimmi annekteerimise ajast.