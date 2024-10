VLADIMIR JUŠKIN Patriarh Kirill, portfellita minister Venemaa valitsuses

Moskva Patriarhaadi Vene Õigeusu Kiriku patriarh Kirill jõulumissal Lunastaja Kristuse katedraalis 2023. aasta jaanuaris. Patriarhiga varem kokku puutunud inimeste sõnul on kirikupea olemus tundmatuseni muutunud, meeldivast inimesest on nende hinnangul saanud suisa koletis.

Venemaa valitsusel ja Vene õigeusu kirikul on pikad koostöötraditsioonid ning tundub, et patriarh Kirill on kujunenud vaat et ministriks valitsuses, kirjutab Vladimir Juškin, Balti Venemaa-uuringute Keskuse direktor.