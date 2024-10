RAINER SAKS Ukrainlased tabasid tehast, kus venelased toodavad kütust oma lennuväele

NATO peasekretär kinnitas peale kohtumist Korea Vabariigi esindajatega, et teated Põhja Korea üksuste viibimisest Venemaal Kurski oblastis vastavad tõele. NATO peasekretäri hinnangul on selline olukord sõjategevuse märkimisväärne eskalatsioon ja tähendab Põhja-Korea osalemist Venemaa ebaseaduslikus sõjalises tegevuses Ukraina vastu. Lisaks on see ÜRO julgeolekunõukogu resolutsiooni rikkumine. NATO peasekretär teatas, et tegemist on tõsise ohuga euroatlantilisele ja vaikse ookeani julgeoleku olukorrale. Järgnes üleskutse Venemaale ja Põhja-Koreale agressioon lõpetada. Olukorra hinnang on kindlasti väga otsustavalt sõnastatud, kuid vihjeid vastu meetmetele peasekretär ei esitanud ja see ei ole ka tegelikult tema otsene ülesanne.