Peaminister ütles mitmes meediakanalis, et on selgelt otsustatud, et Vene ja Valgevene kodanike valimisõigus tuleb peatada. Jäi vaid lahtiseks, kas see teostub juba järgmise aasta kohalikel või 2029. aasta kohalikel valimistel. Postimees kutsub üles koalitsioonipartnereid kiirustama ja peatama Vene ja Valgevene kodanike valimisõigus juba 2025. aasta kohalikel valimistel.

Teatavasti on Vene ja Valgevene kodanike valimisõiguse äravõtmise küsimust venitatud kui kummi, sest sotsid on olnud valimisõiguse kaotamise vastu. Eelmisel nädalal küll andsid sotsid järele, kuid tekitasid uue segaduse ettepanekuga tekitada Vene ja Valgevene kodanikele lojaalsuskontroll enne kohalikke valimisi. Milleks – juba kodakondsus ise peaks määratlema kellegi lojaalsuse.

Ja paraku näeme, et Vene ja Valgevene kodanike valimisõigus kohalikel valimistel pole mingi õigustehniline küsimus. Tegemist on selgelt julgeolekuküsimusega, eriti kui vaadata Venemaa aktiivset sekkumist Moldova ja Gruusia sisepoliitikasse. Miks peaksime siis arvama, et Venemaa oma kodanike kaudu ei sekku Eesti sisepoliitikasse? Kohalikud valimised annavad selleks Moskvale suurepärase võimaluse. Meie võimuses on see võimalus Venemaalt ära võtta.

Lisaks sellele, et Vene ja Valgevene kodanike hääleõigus kohalikel valimistel on julgeolekuküsimus, on see ka eetiline küsimus. Ei saa valida üheaegselt Vladimir Putinit ja näiteks Tallinna linnavolikogu.