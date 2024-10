LAVLY PERLING Kristen Michal, me tulime valitsusele appi!

On väga hea, et debatt Vene Föderatsiooni kodanike valimisõiguse piiramise üle on viimastel nädalatel oluliselt hoogustunud. Kas tõukeks sai Parempoolsete volikogu paari nädala tagune otsus teemaga julgelt tegelema hakata või midagi muud, polegi tegelikult oluline.