AHTI KALLIKORM Halvasti planeeritud vastutuskindlustus

Alustuseks tuleb öelda, et soov patsiendi huve senisest paremini kaitsta läbi ohujuhtumite dokumenteerimise ja analüüsimise ning seeläbi tervishoiuteenuste kvaliteedi tõstmise on tervitatav. Kiiduväärt on ka sama seaduse raames 1. novembrist jõustuv nii-öelda ravivigade dekriminaliseerimine.

Sisuliselt tähendab see seda, et kui oma kutse või eriala piirides tegutsenud tervishoiutöötaja on esitanud teate patsiendiohutusjuhtumi kohta tervishoiuteenuse osutajale ja terviseameti peetavale patsiendiohutuse andmekogule ning tervishoiutöötaja oli juhtumi lahendamise ajal kaine, võib riigiprokuratuur lõpetada ka patsiendi surma või rasket tervisekahjustust puudutava kriminaalmenetluse. Sest olukorras, kus ravivead on sageli vägagi vaieldavad ning kus arst peab (sõjaväelasele sarnaselt) tegema kiireid otsuseid olukorrast piiratud teadmisi omades, pärsib ohujuhtumite ja ravivigade eest karistamine mitte ainult aruandlust ja statistikat, vaid ka analüüsist tulenevalt reaalset tervishoiuteenuse kvaliteedi parandamist.