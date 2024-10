Aimar Ventsel Katia Margolis kui vene imperialismi indikaator

Katia Margolis on Veneetsias elav Venemaa emigrandist kunstnik, kes on alates Ukraina-Vene täismahulise sõja algusest rohkem tuntud kirjutajana. Kirjutab Margolids kusjuures Venemaast aga veel rohkem Vene opositsioonist, mõnevõrra ka vene kultuurist. Algas kõik postitustega Facebookis, edasi järgnesid artiklid venekeelses opositsioonilises meedias ja ühel hetkel oli Katia igal pool, kus «head venelased» sõnas, kirjas, pildis või isegi luules tegevad olid. Margolisest on kirjutatud sõimavaid artikleid, tehtud meeme ning isegi vähemalt üks väga mõnitav luuletus tuntud opositsioonilise poeedi poolt. Ma kohtasin Katiat sügisel Eestis, me jõime kohvi ja ta ise on siiani hämmingus kogu selle negatiivse agressiivse reaktsiooni intensiivsusest, mida tema kirjutised tekitavad.

Ma ei arva et Margolise kirjutised on ülihead, ülianalüütilsed ja epohhiloovad (ta ise ka ei arva). Ent Katia tõstatab teemasid, mis on tänases Venemaa opositisioonis tabud. Ta kirjutab asjadest, millest «head venelased» meeleldi vaikivad ja kui need kõneks tulevad, siis veeretatakse juttu nagu kuuma kartulit suus. See on ka põhjus, miks Margolis on tänases Vene opositsioonilises skeenes (vale pole vast seda väljendit kasutada) kui tuline ora sealsamuses.