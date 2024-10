Raul Eamets Uute kohalike maksude kehtestamine on ilmselt ainult aja küsimus

Septembris esitas Eesti Linnade ja Valdade Liidu rahandus- ja maksupoliitika töörühm rahandusministeeriumile ettepanekud KOVide finantsautonoomia suurendamiseks. Nendest kõige revolutsioonilisem oli ettepanek muuta füüsilise isiku tulumaks, mis praegu laekub KOVile, kohalikuks maksuks, et see oleks omavalitsuse kontrolli all ja mida saaks vajadusel muuta. Samuti räägiti tuulikumaksust. Oluline oli ka ettepanek, et osa dividendide maksustamisest tulenevast tulust võiks laekuda otse omavalitsusele, kus ettevõtja elab ja kohalikke teenuseid tarbib.