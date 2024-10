Lihtne oleks võtta nüüd seisukoht, et Moldova pääses ehmatusega, grusiinidelt aga varastati nende tulevik.

Tõsiasi on muidugi see, et Gruusia valimised polnud korrektsed moel, nagu meie valimisi tunneme. Ilmselt kaasnes nendega pettust ja omajagu vägivalda.

Tõsiasi on aga ka see, et Gruusia Unistus ongi riigis populaarne ja saanud mitu valimist järjest umbes poole häältest. Parlamenti kandideeris 19 parteid, neist viis sai sisse. Ülejäänutele, samuti opositsioonilistele jõududele antud hääled läksid seega raisku. Suure valimispettuse kinnituseks on vaja fakte, mida seni napib.

Meie huvides on loomulikult Gruusia liikumine lääne poole. Kui aga grusiinid ise seda ei taha, siis ei saa neid selleks sundida.

Küll on oluline see, et Gruusia ei läheks sama teed nagu Valgevene, kus rahva enamus pooldaski tükk aega Aljaksandr Lukašenkat, kes aga populaarsuse alanedes hakkas valitsema puhtalt toore jõu abil. Peame hoidma Gruusias toimuval silma peal ja vajadusel toetama sealseid demokraatlikke jõude.