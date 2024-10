Tõden hakatuseks Kremli pressiteenistuse selgelt närvisolekut, kui pidada silmas kasvõi säärast pealkirja peaportaalis kremlin.ru: «Vladimir Putin esines Venemaa presidendi nimel seoses BRICSi tippkohtumisega». Erinevatest sõnumitest saab välja lugeda sedagi, et ilmselt loodeti mõnelt esinejalt muud ja siis tekkis seis, kuidas seda ja kas üldse kajastada? Viitan kremlin.ru ülevaatele plenaaristungist 23. oktoobril, kus Putin annab sõna Hiina liider XI Jinpingile, millest ei tooda algul ridagi, ent katkenud sõnumi esitust jätkati – ajaliselt hiljem – Putini märkusega, et ÜRO peasekretär Guterres palus meil toimida ühtse perena ja seda me ka teeme ning ... sõnum lõppes!? Hiina liidri esinemisi siiski samas avaldati – 22. oktoobril toimunud Putini-Xi kahepoolse kohtumise sõnumist märgiksin Xi teadaannet, et kuulus Siiditee läks Moskvasse läbi Kaasani.