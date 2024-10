PEETER TALI Kui sotsid lahkuvad Vene kodanike valimisõiguse pärast valitsusest võiksid nad järgmiseks juhiks kutsuda endale Jana Toomi

Moskva kirikus ei kummardata Jumalat, vaid Kremli imperialistlikke suurvene ambitsioone. Kremlil on oma mõjutustegevusega õnnestunud Moskva kiriku Eesti organisatsiooni kasutades jätkuvalt segregeerida ja lõhestada Eesti elanikkonda. Meie julgeolekut vaatest on oluline, et Eestis on agressorriigi mõjutustegevus võimalikult laias ulatuses kas välistatud või mõju piiratu. Selleks tänuväärseks tööks soovin siseministrile jõudu ja tarka visadust ning Eesti 200 toetab teda sõna ja teoga. Surve alla jäi sotside juht vastates küsimusele, miks tema erakond nii raevukalt kaitseb Venemaa Föderatsiooni ja Valgevene kodanike huve Eestis ning nende osalemist kohalike omavalitsuste valimisel.