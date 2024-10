SILVER KUUSIK Eestlast ähvardab surnuks töötamise risk

Ju oleks see nõnnamoodi ka mitusada aastat hiljem, kui töörahva käest arvamust küsida. Mitte, et valitsus meil liialt sageli seda teeks, aga mõlgutada tasuks, kas pole meil töökultus ühiskonnas kohati koormavaks muutunud.

Eestlane on töökas rahvas, vähemalt nii me tahame mõelda ja ega seda väidet keegi ümber lükkama kiirustagi. Ainult, et mõnikord teeb head panna faktid konteksti.