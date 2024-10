HENRI ZEIGO Taiwan loodab samamoodi mõtlevatele liitlastele

Pärast Taiwani presidendi valimisi selle aasta alguses on Hiina pidevalt võimendanud n-ö halli tsooni taktikaid ning korraldanud väinas mitmeid sõjaväeõppuseid. Provokatiivsed lähenemised ei jäänud olemata ka oktoobrikuu alguses peetud taiwanlaste rahvuspüha järel, mille eesmärk on igal võimalikul viisil õõnestada Taiwani olemasolu.

Taiwani välisministri Lin Jia-longi hinnangul tuleb mõista, et Pekingi ähvardused nende aadressil on ohuks tervele maailmale, kuid Taiwan ei ole üksinda. Kahtlemata on võimalik tuua paralleele Euroopas toimuvaga ning nendest õppida.