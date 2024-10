Euroopa Liidu majanduse seis on viimastel aastatel osutunud maailma keskmisest nõrgemaks. Kui maailma majandus kasvab sel ja järgmisel aastal üle kolme protsendi, siis Euroopa Liidu majanduskasv on ligi kolm korda väiksem. Sellel aastal ennustatakse 0,8-protsendilist kasvu, järgmisel aastal 1,3 protsenti. See tähendab, et lähema kahe-kolme aasta perspektiivis peaks majanduskasv taastuma pikaajalise keskmise lähedale (ligi 1,5 protsenti). Seda toetavad väiksem inflatsioon, inimeste ostujõu taastumine, tugevnev välisnõudlus ja intressimäärade alanemine.