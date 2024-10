NÄDALA VASTAJA Karl-Christoph Rebane: peakorraldaja oli pahane, kui modelle riietest lahti lõikasin. Ta teadis, et olin võitnud

Hõbenõel on tunnustus viimase aasta kõige säravamale moeloojale ja seda noor kunstnik ja multitalent kindlasti on.

Olen siiani justkui unesegaduses, kus Tallinn Fashion Week äkki ikkagi ei ole homme päris. Olen natuke saanud nüüd magada, hommikuti naeratan lähedastele enda ümber, märkan hääli ja lõhnu ja üsna tore on tegelikult ka. Grammi võrra olen uskuma hakanud, et võit tuli koju.

Milline näeb teie jaoks välja kollektsiooni esitluse päev? Kas teil on õnnetoovaid rituaale?

Tavaliselt olen viimase tunnini koos modellide ja sõpradega backstage’is õmmelnud, see kollektsioon oli esimene, kus magasin paar tundi enne lavapäeva. See viimane oli kindlasti parim otsus, kavatsen seda korrata. Õnne toob ilmselt ikka üks mõnus kohv ja hommikupäiksele otsa vahtimine, kui seda on antud.