NÄDALA NÄGU Moldova Väike My rühib Euroopa poole

Tagantjärele targutades võib ju arvata, et Sandu ja tema selja taga olev võimupartei PAS tulistasid endile jalga, kui otsustasid kevadel, et korraldavad presidendivalimiste esimese vooruga samal ajal ka rahvahääletuse teemal, mis ennustatavalt kütab ühiskonnas kirgi. Samas ei osanud nemadki eeldada, et riik, mida Kremli karu on aastakümneid oma haardes pigistanud, satub valimiste eel sedavõrd suure infokampaania sihtmärgiks, kallutamaks moldovlasi Euroopast eemale. Moldova ametivõimud on viimastel nädalatel paljastanud ulatuslikke kuritegelikke võrgustikke, mis on tegelenud häälte ostmise ja inimestega manipuleerimisega. Aga osati see ka õnnestus: Moskvast venemeelseid jõude orkestreeriva oligarhi Ilan Shori ja kohapealsete kandidaatide toel suudeti ära rikkuda Sandu võimas triumf, millega 52-aastane president võinuks kindlustada endale teise ametiaja juba esimeses voorus.