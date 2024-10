ANDRI ROHTLA Sideandmete kogumise keerukus viib isegi eksperte eksiteele

Esiteks on lugeja huvi tekitamiseks ilmselt inimlikult mõistetav, et sideandmete kogumise teemal tõstatatakse intrigeeriv küsimus: «Kas riigipoolse sideandmete kogumisega tasub karta inimeste privaatsuse rikkumist?».

Lähemal vaatlusel on selline küsimusepüstitus juba iseenesest eksitav. Sel teemal ei tohiks olla enam ei kartusi ega küsimärke, kuna kohtud on oma otsuse teinud. Nii Euroopa Kohus kui Riigikohus on juba 2021. aastal öelnud, et Eestis kehtinud sideandmete kogumine ja säilitamine rikub inimeste privaatsusõigust ja õigust eraelule. Seda reguleeriv elektroonilise side seadus kehtib muutmata kujul tänaseni.