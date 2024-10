NÄDALA NÄGU Lauri Läänemets on sattunud kahvlisse

Vene õigeusu kiriku asjus tahab Läänemets Moskvale alluvale kirikule päitsed pähe panna. Ütleme, et on «eestimeelsete» leeris.

Vene kodanikelt kohalikel valimistel hääleõiguse äravõtmise küsimuses aga põtkib Läänemets vastu. Ütleme, et on teises leeris. Sotside poolt avaldatud «kompromiss», et hääletada võiksid ainult need Vene kodanikud, kes hukka mõistnud Vene agressiooni Ukrainas, jookseb kolmandal viisil veidrasse suunda. Et Kapo ametnikud hakkavad valimisnimekirju kontrollima ja kedagi maha kriipsutama?