Kui kokku 20 000 valijat Wisconsinis, Arizonas ja Georgias oleks neli aastat tagasi teisiti hääletanud, oleks praegu Valges Majas Donald Trump. Selline olematu eksimisruum ilmestab, miks Trump ja Kamala Harris on pannud välja kõik, et veenda valijaid osariikides, mis otsustavad presidendivalimiste tulemuse.

Ameerika Ühendriikide presidendivalimistega seoses on ikka ja jälle juttu kaalukeeleosariikidest, mille võitmine on Valgesse Majja pürgijatele määrava tähtsusega. Sel korral on selliseid osariike seitse: Nevada, Arizona, Georgia, Põhja-Carolina, Pennsylvania, Michigan ja Wisconsin. Ülejäänud 43 osariiki ja valimisringkonda on rohkem või vähem kindlalt ühe või teise partei taskus.