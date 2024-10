RAINER SAKS Endine Vene luuraja: Põhja-Korea ja Venemaa lepingusse kirjutati salajane punkt

The Wall Street Journal avaldas anonüümse endise Venemaa luuraja käest saadud info, mille kohaselt oli hiljuti Põhja-Korea ja Venemaa vahel sõlmitud lepingus salajane punkt, mis nägi ette, et Venemaale saabus esialgu 1000 sõdurit ja nende eesmärk on jälgida ja õppida Vene armeelt. Näeme, et Venemaa on tugevasti häiritud Põhja-Korea vägede teemalisest infovoost meedias ja üritab seda korrigeerida, kirjutab julgeolekuekspert Rainer Saks.