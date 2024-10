JUHTKIRI Valikuta kärpekirves

Esmapilgul ei tundu kärbe suur: umbes 3,8 miljoni suurust toetussummat tahetakse poole miljoni võrra vähendada. Võiks ju olla optimist ja öelda, et klaas on pooltäis, sest alles jäävad miljonid on ka suur raha. Hea uudis on ka see, et suurimat toetusesaajat Eesti Puuetega Inimeste Fondi on lubatud kärpest säästa. Ent kui natuke põhjalikumalt teemasse süüvida, siis on põhjust muret tunda.

Eestis kehtib ühiskondlik kokkulepe, et ajakirjandus enesetappudest ei kirjuta. Selleks on olemas kaalukad põhjused ja keegi ei kavatse seda vaidlustada. Kuid kokkuleppe varjukülg on see, et need õnnetud ja paljudel juhtudel välditavad surmad jäävad meie tähelepanu alt välja.

Eelmisel aastal võttis Eestis endalt elu 192 inimest. Me ei loe nende kohta lehtedest, küll aga kuuleme tuttavatelt, sest iga enesetapp puudutab vähemalt kümmet lähedast – järelikult puudutas enesetapp eelmisel aastal peaaegu kaht tuhandet meie kaasmaalast. Seda ei ole sugugi vähe.

Kärpimise puhul saab alati valida halva ja veel halvema vahel. Ja joonlauaga kärpimine ei ole kunagi hea mõte.