PETER J. ROCK Jäin tol saatuslikul päeval ellu tänu eestlannast abikaasale. Täna vaatan Iisraeli teise pilguga

Umbes aasta enne koletut rünnakut oleksin ma peaaegu vastu võtnud tööpakkumise ühes Jaapani pangas, mis asus Maailma Kaubanduskeskuse Põhjatorni 102. korrusel. Minu naise sisetunne aga ütles talle, et see ei ole turvaline. Ta teadis, et islami terroristid olid 1993. aastal õhku lasknud hoonete all oleva parkla, kasutades lõhkeainetega täidetud kaubikut. Ta kartis siiralt, et nad võivad proovida uuesti sooritada terroriakti. Tookord ma ei võtnud tema sisetunnet eriti tõsiselt, pidades seda liialdatud paranoiaks.